Kagu-Eestisse lisandus 196 koroonapositiivset

Positiivse testi saanutest oli 1269 vaktsineerimata ja 726 lõpetatud vaktsineerimiskuuriga. Suri kaheksa koroonaviirusega nakatunud inimest, kellest viis olid vaktsineerimata, kaks vaktsineeritud ning ühe lahkunu vaktsineerimisstaatus on täpsustamisel. Surid 56-aastane mees, 67-aastane naine, 72-aastane naine, 80-aastane naine, 83-aastane naine, 83-aastane naine, 86-aastane mees ja 93-aastane naine. Kõigil lahkunutel olid kaasuvad haigused.

Neljapäeva hommikuse seisuga on haiglas 542 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 378 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 274 ehk 72 protsenti on vaktsineerimata ja 104 ehk 28 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga. Ööpäeva jooksul avati haiglates 83 uut haigusjuhtu.