Kirev pildisaak Vana-Võromaa fotojahilt

Fotojahi võidupildiks valiti foto «Tuleb, tuleb, kus ta pääseb!», autor Jaanus Mark. Humoorika ja ummamuudu hetke püüdis «jahimees» pildile Paganamaal eelmisel suvel toimunud vabaõhuetendusel. Fotosid hinnanud žürii liikmed leidsid, et pilt annab emotsionaalselt edasi selle kandi rahva ise hakkama saamist ja visadust. Peaauhinna vääriline foto selgus viieliikmelise žürii antud punktide põhjal. Hindasid Erkki Peetsalu (meediaekspert), Jan Rahman (Võro Selts VKKF, Uma Leht; ajakirjanik, võrokõnõ), Kristi Vals (Võrumaa Arenduskeskus, kultuurispetsialist), Sander Silm (Põlvamaa Arenduskeskus, turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist) ja Sven Zacek (fotograaf). Peaauhind on 300 euro väärtuses fotopoe kinkekaarte, et edaspidigi toredaid hetki piltidele jäädvustada.