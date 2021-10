«Kui hoiaksime üksteisest rohkem eraldi, siis need piirangud toimiksid. Ega sada tuhat inimest ennast homme ära ei vaktsineeri. Läänelikumate riikide inimesed on harjunud oma valitsust rohkem usaldama, aga meil see nõukogude aeg on muutnud inimesi nii, et valitsust ei usaldata ega usuta. Mul on raske vaktsiinivastasest aru saada, sest usun oma ala spetsialiste. Paljud ei olegi võib-olla vaktsineerimise vastu, kuid neil on tunne, et nad peaksid protestima. Olukord on mõnes mõttes kurbnaljakas.»