Valga põhikool jääb esmaspäevast osalisele distantsõppele

Põhikooli direktor Hannely Luik-Stogov selgitas, et otsus sündis koostöös koolipidajaga põhjusel, et Valga maakonnas ja ka põhikoolis on viiruse leviku näitajad kiires tõusutrendis. «Esialgu nädalaks jäävad kaugõppele need lennud, kus esinevad mitmed haigusjuhtumid. Ka terviseameti andmetel on praegu kõige suurem nakatumine just 10–14-aastaste seas,» selgitas koolijuht.