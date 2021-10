Keskmine koroonapatsiendi ravimaksumus on 6600 eurot

Käesoleval aastal on TÜ kliinikumis üheksa kuuga ravitud 1211 COVID-19 patsienti. Nende patsiente raviarvete maksumus sõltub patsientide ravist, haiguse raskusest, selle haiglaravi kestusest, sealhulgas intensiivravis viibitud päevadest. Kõikide koroonapatsientide haiglaravi keskmine ravikestus on olnud 14 päeva, mis on aga üle kahe korra pikem kui muu aktiivravi keskmine vastav näitaja.

Lisaks on kliinikumis ravitud COVID-19 patsientidest 19 protsenti vajanud ravi intensiivravi osakonnas ning nende patsientide haiglaravi keskmine kestus 25 päeva.

COVID-19 tõttu haiglaravil viibinud patsientide arvutuslik keskmine vanus on 64 eluaastat, mille taustal on teadmine, et vanused on olnud üpris varieeruvad – alates lastest, kahe- ja kolmekümnendates eluaastates patsientidest kuni väga eakateni välja. Ka patsientide ravi maksumus võib olla väga varieeruv ja sõltub voodipäevade arvust ja intensiivravi päevadest, jäädes vahemikku 1000 eurost kuni 90 000 euroni. Keskmine COVID-19 patsiendi ravimaksumus on 6 600 eurot, välja arvatud ülikallid ravijuhud.