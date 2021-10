Positiivse testi saanutest oli 1154 vaktsineerimata ja 740 lõpetatud vaktsineerimiskuuriga. Ööpäeva jooksul avati haiglates 71 uut haigusjuhtu. Suri 14 koroonaviirusega nakatunud inimest, kellest kaheksa olid vaktsineerimata, üks vaktsineeritud ning kahe lahkunu vaktsineerimisstaatus on täpsustamisel.

Laupäevahommikuse seisuga on haiglas 542 koroonasse jäänud patsienti. Neist 378 vajab haiglaravi raskeloomulise haiguse tõttu, nendest omakorda 266 ehk 70 protsenti on vaktsineerimata ja 112 ehk 30 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.