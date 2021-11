Kõige suurem positiivete testide osakaal testitute üldarvust oli Põlva maakonnas, kus see ulatus koguni 40,8 protsendini. Võrumaal oli vastav näitaja 30,8 ja Valgamaal 25,4 protsenti.

Viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta püsib Eesti kõige kõrgem Põlvamaal, kus 14 päevaga on olnud 2954 nakatumist. Võrumaa on Eesti 15 maakonna lõikes viiendal kohal 2208 nakatunuga ning Valgamaa seitsmes 2046 nakatunuga viimase kahe nädala jooksul.

Vaktsineeritud on kõige rohkem inimesi Põlvamaal – 66,6 protsenti. Võrumaal on vaktsineerituid 62,1 ja Valgamaal 61,6 protsenti elanikest.

3. novembri hommikuse seisuga on haiglas 610 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 444 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 312 ehk 70,3 protsenti on vaktsineerimata ja 132 ehk 29,7 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.