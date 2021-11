«Eks ta tülikas ja harjumatu ettevõtmine on, aga ei midagi üle mõistuse,» ütles Antsla gümnaasiumi direktor Katrin Martinfeld Lõuna-Eesti Postimehele. «Ebameeldiv kogu selle asja juures on, et ettevalmistusaeg on olnud väga lühike. Sellepärast tegime täna testid üksikutes klassides ja homme juba kõikides.»