Valga kultuurikeskuses on tänasest, 1. novembrist külastajate rõõmuks valla kaks näitust: Valgamaa loomeinimeste ühisnäitus ning Made Balbati digimaalide näitus.

Made Balbat on Tallinnas sündinud vabakutseline kunstnik, kes tegeleb peamiselt graafika ja illustratsiooniga. Ta kasutab piltide loomiseks digilauda ja -pliiatsit. Ta on illustreerinud mitmeid lasteraamatuid ning ilukirjanduslikke teoseid. Balbati tööd on olnud eksponeeritud nii Eestis kui ka mitmetes teistes riikides.