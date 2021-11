«Võru linn kindlasti tugevneb veelgi, aga meil ei jää lihtsalt midagi muud üle kui mõelda vastutustundega kogu maakonna arengu peale,» ütles Võru linnapeana jätkav Anti Allas (SDE). «Peame eestvedamise veel rohkem enda peale võtma ja südamest loodame, et teised omavalitsused on valmis kaasa tulema.»

Allase sõnul sõltub Võru maakonna viie omavalitsuse koostööst kogu piirkonna elujõulisus. «Kui jätame mingisugused kõigile vajalikud teenused koos tugevaks tegemata ja arendamata, siis see tähendab, et viie või kümne aasta pärast lihtsalt kogu maakonnas neid teenuseid saada ei ole,» lausus Allas. «See on koht, kus tõesti peame pingutama ja meeletult palju energiat kasutama, selgitamaks maakonna teistele omavalitsustele, et teatud asjade koos tegemisel paranevad või lausa tekivad võimalused kõigil.»