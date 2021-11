Mitme loo ettevalmistused olid juba ühelpool, käis viimase lihvi andmine, kujundamine ning tegijatel oli ärevus hinges – ikkagi esimene number. Kuidas meie lugeja meid vastu võtab? Veelgi enam vastutust pani meie õlgadele teadmine, et head joont tuleb hoida.

Olgu öeldud, et tänases vaatevinklis oli see ainuõige otsus. Ajal, mil paberlehed vaikselt kaotavad lugejaid ning inimesed tarbivad järjest rohkem digilugemise võimalusi, lisades siia veel kahaneva elanikkonna, poleks nii või naa üks väike leht pikalt pinnal püsinud. Taolisi näiteid võib Eestis leida mitmeid, kui viimaste aastate jooksul on üks või teine väike maakonnaleht oma uksed sulgenud. Meie suutsime neli aastat tagasi jõe tagurpidi voolama panna: kasvatasime lugejaskonda ja tiraaži. Ning lõpuks pälvisime ka skeptikutelt tunnustavaid sõnu.

Kuna olime oma lipu juba kõrgele tõstnud, pidime seda seal ka hoidma. Korraldame toimetuses pidevalt ajurünnakuid, millest lehes kirjutada ning kuidas seda teha parimal võimalikul moel. Meie meeskond on olnud üsna stabiilne algusest peale, toimunud on vaid väiksemad liikumised. Eks neid tuleb ikka eluga kaasa – kes kolib, kes lõpetab kooli ja liigub elus edasi. Kuid põhituumik, kellega alustasime, on meil sama. Lisandunud on aga vaid parimad ning kogemustega ajakirjanikud.

Nelja aasta jooksul oleme korduvalt oma lugudega saanud ka üleriigilist tähelepanu – meie lugusid on tsiteeritud-näidatud nii televisioonis kui ka päevalehtedes. Tänavu tuli ka parima maakonnalehe olemusloo preemia meie toimetusse – selle pälvis ajakirjanik Arved Breidaks. Video, pilt ja lugu nii paberil kui veebis on kahtlemata ühe tänapäevase väljaande tervikosa.

Kui me neli aastat tagasi tegime hingevärinal uut esimest lehte, siis ega see innukus pole tänaseks raugenud. Paneme endiselt oma järgmisi lehenumbreid ja veebilugusid kokku hasardiga. Mõnikord kipub kõigil ka väsimus kallale, mis on inimlik, kuid see kimbutab õnneks meid ühekaupa. Oleme saanud palju vahvat tagasisidet oma tööle. Kohalik ajakirjandus on kahtlemata üleriigilise kõrval väga vajalik. Seega on meie kirjutajatel kanda vastutusrikas roll ning nad teevad seda südamega ja hästi.