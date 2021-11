Neljapäeval tuleb kuni kümme kraadi sooja

Öösel on valdavalt pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma, hommikul edela poolt alates sajud harvenevad. Puhub lõunakaare tuul 3-9, saartel ja Liivi lahe ümbruses edelatuul 5-11, puhanguti kuni 15 m/s, hommikul tugevneb veidi. Sooja on 4-9 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaare tuul 3-9, hommikul tugevneb edelatuul puhanguti kuni 13 m/s. Laine kõrgus on 0,5-1 meetrit. Sajab vihma ja nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 5-7 kraadi.