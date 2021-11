Sibul annab ülevaate aastaga õpitust

Põlva maleva pealiku Kaido Kivilo sõnutsi on peamine eesmärk saada teada, mida Kaitseliidu üksused Põlvamaal aastaga on õppinud ja kuidas neid teadmisi maastikul rakendada. «Kaitseliitlased on kõik oma üksustega väljas ja osutavad nii sõjalist kui muud vastupanu tinglikule vaenlasele, kes on maakonda tulnud. Nad üritavad vastast seni õpitud oskuste ja teadmistega takistada.»