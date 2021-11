Pildil on Võrus Jüri tänava kauplejalt ära võetid mootorsaag. FOTO: Politsei

Kui eile kirjutasime, et viimastel nädalatel on võrulased politseile mitmel korral andnud teada Võru linnas auto pagasiluugist kahtlase väärtusega tööriistu müüvast mehest, siis säärane juhtum on politseile laekunud ka Valga linnast.