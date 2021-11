Kesknädalal teatas üks Rõuge hooldekodu töötaja viirusega nakatumisest, kiirtestimisel saadi positiivsed testivastused veel ühelt töötajalt ning kolmelt kliendilt. Neljapäeval olid haigusnähud tekkinud viiel hoolealusel ning majas toimus masstestimine. Rõuge hooldekodus on kokku 26 hoolealust ja 12 töötajat; kogu kollektiiv ja 25 klienti on vaktsineeritud.

Reede hommikuks laekunud testitulemustest oli selge, et nakatumus on haaranud hooldekodu mõlemad korrused ning hoones ei saa eristada nii-öelda musta ja puhast tsooni. Testitulemustest nähtus, et 14 klienti on positiivsed ja kaheksa negatiivsed, nelja testitulemust veel oodatakse.