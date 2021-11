Rajatakse Sooru-Supa kergliiklustee

Valga vallavanem Monika Rogenbaum sõnas, et kõnealuse kergliiklustee eelarve ületab sarnaselt paljudele investeeringuobjektidele Valga valla eelarvesse planeeritud summat märkimisväärselt, kuid vallavalitsus töötab selle nimel, et puuduolevad finantsid leida. „Valga 2.1 valimisliit ja Reformierakond on ka hiljuti allkirjastatud koalitsioonilepingus kokku leppinud kergliiklusteede vajalikkuses ning seeläbi inimeste liikumisharjumuse toetamises, samuti loob rajatav jalgratta- ja jalgtee turvatunnet Sooru piirkonna elanikele," ütles Rogenbaum.