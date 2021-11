Põlva valla kriisikomisjon kutsub üles kehtestama rangemaid piiranguid

Tõdetakse, et seoses COVID-19 pandeemia eriti ulatusliku levikuga Põlvamaal (ja kogu vabariigis) on suure ohu all elutähtsate teenuste (igapäevane arstiabi, päästevõimekus) osutamine.

"Põlvamaal juba on seoses personali nakatumisega suur puudus meditsiiniõdedest, hooldajatest, aga ka päästetöötajatest. Juba praegu elame reaalsuses, kus Põlva Hooldekodus on 37 hoolealuse jaoks vaid 3 hooldajat, kuna kõik teised on haigestunud koroonasse. Sarnane olukord valitseb Põlva haiglas," jätkub avaldus.

"See tähendab, et oht on eelnimetatud teenuste katkemiseks. Nakatunute arv on suurem kui eales varem ja tänaste kehtestatud piirangute valguses pole loota olukorra paranemist nii pea. Meil puudub maakondade vahel piir. Põlvamaad ei lahuta teistest piirkondadest ka vesi ega soo. Kellel täna veel peaaegu korras, võib homme olla hädas," tõdeb .komisjon