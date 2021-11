Elektrilevi pressiesindaja Liis Veersalu sõnas kella 18.40 ajal, et on tegemist keskpingerikkega ning hetkel lokaliseeritakse vea kohta ja rikke põhjust. «Seejärel likvideeritakse kiiremas korras rike. Hetkel prognoositav taastumisaeg arvatakse olema kolm tundi ehk siis hiljemalt kell 22 üritatakse toide taastada. Teada on, et tegemist on kaabelliiniga,» lasus Veersalu.