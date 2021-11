Eks üllatas ikka. Iga kohtumine üllatab, muidu ei oleks mõtet inimestega kohtudagi. Eks iga kohtumine on huvitav, aga kokkuvõttes, mis üllatas, on ikkagi väga suur optimism. Nii koolis kui ka täna (reedel) kohtudes õdede ja arstidega, kes rääkisid oma parimaid praktikaid, kuidas siin Otepääl on vaktsineerimise protsess läinud. See on ikkagi väga hästi võrreldes lähivaldadega ja üle Eesti tervikuna.