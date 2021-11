GALERII ⟩ «Lauluragin» leidis aset publikuta

Ehkki tegemist on rahvusvahelise laulukonkursiga, tänavu ühtegi välismaalast üritusest osa ei võtnud. «Lauluragin» produtsent ning keskuse kultuuri- ja haridustööjuht Kaja Sisask sõnas, et otsutavaks said ikka koroonapiirangud. «Kuna rahvusvaheline olukord on selline, nagu on, siis piirangute tõttu nad osaleda ei saa. See ei olnud meie poolt, vaid lätlased ja taanlased said need (keelu - S.M.) oma riikide poolt,» selgitas Sisask.