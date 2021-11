Kagu-Eesti kipub õpilaste ja õpetajate vaktsineerituse poolest jääma viimaste hulka

Haridus- ja teadusministeeriumi andmeil on täielikult vaktsineeritud või viimase 180 päeva jooksul haiguse läbi põdenud on 54 protsenti 12aastastest ja vanematest üldhariduskoolide õpilastest ning 86 protsenti töötajatest. 8. novembri seisuga on tõhustusdoosiga vaktsineeritud 27 protsenti üldhariduskoolide töötajatest. Koole, kus COVID-tõend (st täielikult vaktsineeritud või põdenud viimase 180 päeva jooksul) on vähemalt 70 protsendil õpilastest, on 11 protsenti ehk 51 kooli 472st.