Ühtekokku said kingituse osaliseks ligi 15 000 tüdrukut ja poissi, sh Räpina lapsed.

Kingituse eesmärk on teadvustada, et terved hambad tagavad lisaks kaunile naeratusele ka hea tervise. Korrapärane ning õigete võtetega suuhügieen koos hambasõbraliku toitumisega on parim viis oma tervise eest hoolt kanda. Rõõmus ja lastepärane helkur toetab pimedal ajal turvaliselt ja naerulsui koju jõudmist.