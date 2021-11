Hommikusaade läheb eetrisse Värskast

"Eestimaa kagunurka on meid kaua külla oodatud, et vaataksime ringi ka Võru- ja Setomaal. Sel reedel saabki see teoks," rääkis Terevisiooni vastutav toimetaja Reimo Sildvee. "Teeme maitsvat toitu, tantsime, mängime pilli, ja võib juhtuda, et keegi hüppab ka karastavasse Õrsava järve," kergitas ta saate plaanidelt katet.