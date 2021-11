„COVID piirangute tõttu ei saa me tähistada Kaitseliidu sünnipäeva nii, nagu me tahaks. Seetõttu kutsun üles kõiki organisatsiooni liikmeid sel päeval kandma meie vorme või tunnuseid, et ühelt poolt rõhutada meie kokkukuuluvust ning teiselt poolt näidata Kaitseliidu ulatust nii territoriaalselt kui ka Eesti elanikkonna seas," ütles Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi.