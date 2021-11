Kuna Serviti omas avakohtumisest koguni 46-väravalist edu, siis ehk oli veerandfinaali tulemusest olulisemgi Andris Celminši naasmine palliplatsile. Servitile ja Eesti koondiselegi nii vajalik vasakukäeline tagamängija vigastas märtsis põlve, käis operatsioonil ja naasis pärast peaaegu kaheksakuulist pausi.

Oli sümboolne, et Celminši tagasitulek just neljapäeval Valgas teoks sai. Nimelt on 25-aastane paremsisemine Valga käsipalli kasvandik. Enne viieks aastaks Sloveeniasse siirdumist pallis ta 2014/2015 Kävali seni viimaseks jäänud meistriliigahooajal valgalaste ridades – paralleelselt Audentesega – ning krooniti 261 väravaga liiga parimaks snaipriks.