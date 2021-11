COVID ⟩ Nakatumine näitab Lõuna-Eestis jätkuvat vähenemist

Viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on Eestis jätkuvalt kõige kõrgem Põlvamaal - 2804 inimest. Valgamaa on nakatumiste osas tõusnud Eesti 15 maakonna lõikes kolmandale kohale 2000 nakatunuga ning Võrumaa langenud kaheksandaks 1657 nakatunuga 100 000 elanikukohta. Kõigis kolmes maakonnas on näha nakatunute arvu vähenemist.