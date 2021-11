Viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on Eestis endiselt kõige kõrgem Põlvamaal - 2690 inimest. Valgamaa on nakatumiste osas Eesti 15 maakonna lõikes kolmandal kohal 1872 nakatunuga ning Võrumaa kaheksas 1576 nakatunuga 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul. Kõigis kolmes maakonnas on nakatunute arvu juba mitu päeva järjest vähenenud.