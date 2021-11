Tartu Ülikooli juhitava reoveeseire sellenädalased tulemused näitavad, et reovee koroonaviirusesisaldus on väga kõrgel tasemel stabiliseerunud. Ülejäänud Eestist eristub jätkuvalt Lõuna-Eesti, kus on viirusekogus mitu korda suurem kui mujal.