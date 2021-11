Võru bussijaama kõrvale kevadel kerkima hakanud ning suve keskpaigas nurgakivi saanud tervisekeskuse sarikapeole olid kogunenud Võru linna, Võru ning Rõuge valla esindajad. Hoone maksimaalkõrgust tähistavat pärga käisid katuselt alla toomas Võru linnapea Anti Allas ning Semuehituse projektijuht Ingemar Palm. «Nagu raamatute raamatus on öeldud, et igaühele antakse kanda niipalju, kui ta jaksab. Nõrgad ei ehita sel aastal, kui kõik asjad kallinevad poole aasta pealt 20-30 protsenti, ainult tugevad. Oli, mis tunne oli, aga täna on väga hea; usun, et kevadel on võimalik linte lõigata,» sõnas Allas.