Tiitel anti üle laupäeval Otepää kultuurimajas aset leidnud pidulikul isadepäeva kontsertaktusel.

Enn Kärsoni (61) kandidatuuri seadsid üles Puka piirkonna elanikud, täpsemalt mittetulundusühing Pritsumehe Marid koos toetusmeeskonnaga.

Enn Kärson on abielus Maris Kärsoniga. «Noorena tutvusid nad Tallinnas, kus mõlemad olid tudengid. Igapäevast tööelu ja pereelu loomist alustasid nad Pukas ja Puka koolis. Ennul ja Marisel on tugevad ja traditsioonilised peresidemed,» teatasid tema kandidatuuri esitajad.

Pereisa on rajanud kauni Söödi talu Komsi külla. Nende kodu mahutab iga pereliikme, kes koju naaseb, ja ruumi jagub veel sõpradele ning sugulastele.

Kaugele jõudnud pojad ja tütred

Jõuluõhtul kogunevad laua äärde viis last peredega, kus on kokku kaheksa lapselast.

Pereisa on mänginud suurt rolli ja olnud eeskujuks oma laste elukutsete valikul. Ta on neile süstinud nii spordi- kui ettevõtlusepisiku: pere vanim poeg Sander töötab Tallinnas advokaadina, Laura töötab pealinna külje all koolis kehalise kasvatuse õpetajana, Juhan ning Ott on ettevõtjad ja tegelevad mootorspordiga ning Anna-Liisa on mäesuusatamise treener ja mitmekordne Eesti meister.

Enn Kärson õpetajana on olnud eeskujuks ka kohalikele noortele. Puka koolis töötades osales ta suviti õpilasmalevates, kus oli komandöri ametis.

Muutuv Eesti andis Enn Kärsonile võimaluse luua ettevõtte – aktsiaselts Jumek on kasvanud suureks mööblifirmaks, mis müüb toodangut nii kodumaal kui ka paljudes teistes riikides. Firma annab tööd üle 50 inimesele. Rahvaspordivõistlustel on ettevõte aastaid toetanud auhindadega.

Pritsumehe Marid iseloomustasid Enn Kärsonit kui pereisa, kes on alati positiivne, rõõmsameelne ja abivalmis.

«Oma sõbraliku suhtumisega hoiab ta mööblifirma pere koos. Ta julgustab noori edasi õppima,» teatasid tema kandidatuuri esitajad ning lisasid samas: «Iga päev ei ole päikseline. Tuuled ja tormid ei suutnud lahutada kokkuhoidvat Ennu ja Marise peret. Puka kogukond on pikka aega nautinud Kärsoni pere tugevust ja rõõmsameelsust!»

Enn Kärsoni abikaasa Maris Kärson valiti 2014. aastal Valgamaa aasta emaks.

Aasta isa nominentidel palju lapsi