GALERII ⟩ Eesti ainus setokeelne lasteaiarühm sai pidulikult avatud

Kogukonna algatusena avati hiljuti Värska lasteaias rühm, kus mudilastega suheldakse ainult seto keeles. Täna sai see ministri osalusel ka pidulikult avatud.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna märkis, et esmakordselt Setomaa ajaloos on lastel võimalik õppida kohalikus murdekeeles. "On ka teisi lasteaiarühmi, kus iga nädal toimuvad pärimuskultuuri tunnid, kuid nii, et õpe ongi ainult kohalikus murdes – see on midagi ainulaadset ja esmakordset. Teie algatus on hea eeskuju ka teistele kogukondadele, et teha julgeid otsuseid oma kodukoha kultuuri ja keele edendamiseks."

Samuti tunnustas minister lasteaeda selle eest, et uue rühma tegemistes on oluline roll õuesõppel. "Eriti praegusel viiruste leviku ajal on värske õhk hea võimalus end haiguse eest kaitsta ning hoida nii oma kogukonnaliikmete tervist. Õuesõpe on üks nüüdisaegse õpikäsituse lähenemistest ja mida rohkem meil selles valdkonnas kogemusi tekib, seda tähenduslikumaks saame koos muuta oma laste lapsepõlve."

Värska lasteaia setokeelne lasteaiarühm sai teoks tänu viie sealtkandi pere eestvedamisele. Rühmas on praegu 12 last vanuses 2-6 aastat. Kokku on lasteaias 54 mudilast.

Seto keele ja kultuuri õpe ei piirdu vaid lasteaiaga, see saab jätkuda ka kohalikes koolides. Nii Meremäe, Mikitamäe kui Värska koolides on seto keele ja kultuuri õpe pärimusõppe tunnina iga nädal tunniplaanis.