Valimisliidul Ühine Setomaa on volikogus kümme kohta, Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal (EKRE) on neid viis.

Volikogu esimeheks kandideeris kaks meest: Urmas Sarja (Ühine Setomaa) ja Arno Vares (EKRE). Etteotsa valiti kohalikel valimistel teise tulemuse teinud Lüübnitsa külavanem Urmas Sarja, kelle poolt oli kümme volinikku. Varest tahtis volikogu esimeheks viis rahvaesindajat.

«Aitäh kõigile usaldushääletuse eest,» tänas Sarja volinike poole pöördudes. «Loodan, et meie koostöö on väga tõhus ja tulus. Ärge unustage, et peale teie on veel nimekirjas 52 inimest, kes oleksid soovinud teie asemel olla – nad jälgivad pingsalt, mis tööd me teeme. Soovin meile kõigile töökat ja edukat nelja aastat!»

Volikogu aseesimeheks seati samuti üles kaks meest: Aarne Leima (Ühine Setomaa) ja Lembit Lassik (EKRE). Valituks osutus Leima, kelle poolt oli kümme volinikku. Lassikul oli viis toetajat.