COVID ⟩ Lõuna-Eestisse lisandus ligi 90 nakatunut

Terviseameti andmetel lisandus Võrumaal 32 (päev varem 18), Põlvamaal 29 (päev varem 16) ja Valgamaal 27 nakatunut (päev varem 18).

Viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on Eestis endiselt kõige kõrgem Põlvamaal – 2568 inimest (päev varem 2507). Valgamaa on nakatumiste osas Eesti 15 maakonna lõikes teisel kohal 1780 nakatunuga (päev varem 1819) ning Võrumaa kaheksas 1443 nakatunuga (päev varem 1511) 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.

Teisipäeva hommiku seisuga on Eesti haiglates 516 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 408 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 306 ehk 75% on vaktsineerimata ja 102 ehk 25% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.