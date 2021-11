Teema jõudis Lõuna-Eesti Postimehe vahendusel avalikkuse ette oktoobris. Otepää vallas elava kuueliikmelise pere pesamuna alustas sel sügisel kooliteed. Oma erivajaduse tõttu ei ole tal võimalik õppida koduvallas Otepääl, vaid 40 kilomeetri kaugusel Tartus hariduslike erivajadustega (HEV) laste koolis. Ja see on põhjus, miks vald jättis pere ranitsatoetuseta.

«Olen valla tegevusest tõsiselt häiritud ja pettunud,» tõdes nelja lapse isa Herko Sunts toona. Tema sõnul ei ole küsimus niivõrd 100-euroses ranitsatoetuses, kuivõrd ebavõrdses kohtlemises. «Meie pere õiglustunne on väga rikutud – miks meie laps on halvem teistest Otepää vallas elavatest lastest?!»

Laps käib Tartus Hiie koolis, kus kuulmis- ja kõnepuudega õpilastel on võimalik omandada põhiharidus. «Meie teadmisel Otepää valla koolides puuduvad praegu võimalused pakkuda meie pojale sellisel tasemel õpet,» selgitas pereisa.

Pere pöördus antud küsimuses õiguskantsleri poole. Õiguskantsleril paluti hinnata, kas Otepää vald kohtleb peresid võrdselt, kui vald ei maksa puudega lapse vanemale esmakordselt kooli mineva lapse koolitoetust selle pärast, et laps ei saa puude tõttu õppida valla koolis.

Ebavõrdne kohtlemine

Õiguskantsler Ülle Madise leiab, et Otepää vallavolikogu määruse «Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord» järgi koheldakse lastega peresid koolitoetuse määramisel ebavõrdselt.

«Vallavolikogu ei ole arvestanud puudega lapse õigust toetusele juhul, kui lapsel ei ole temast olenemata asjaoludel võimalik käia vallas asuvas koolis. Selline välistus on vastuolus igaühe õigusega olla võrdselt koheldud,» teatas Ülle Madise. «Kohaliku omavalitsuse ülesanne on vältida olukordi, milles koheldakse inimesi nende puudest tulenevalt ebavõrdselt. Kuigi toetus määratakse vanemale, toetatakse sellega vanemat ja tema last ühiselt. Seega kohtleb Otepää vald toetuse andmata jätmisel ebavõrdselt nii puudega lapse vanemat kui ka tema puudega last.»

Otepää vallavolikogu määruse kohaselt maksab vald esmakordselt kooli mineva lapse toetust vanemale, kelle laps läheb Otepää vallas asuvasse kooli. Lapse elukohana peab olema rahvastikuregistris märgitud Otepää vald.

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus (koolitoetus) on omavalitsuse vabatahtlikult makstav toetus. Omavalitsusel on vabatahtliku ja sissetulekust mittesõltuva toetuse määramise tingimuste seadmisel lai otsustuspädevus ning põhjendatud juhtudel võib toetuse määramisel inimesi erinevalt kohelda, teatas õiguskantsler.

«Selgitasite õiguskantsleri nõunikule, et 2011. aastal kehtestatud toetuse eesmärk oli soodustada õpilaste arvu püsimist valla õppeasutustes sellisel tasemel, et valla koolid saaksid tegutseda ja areneda. Seetõttu toetab vald vanemat, kes on valinud lapsele Otepää vallas asuva kooli. Seda eesmärki võib pidada lubatavaks, kuna vald peab tagama enda territooriumil elavatele lastele põhihariduse kättesaadavuse,» seisab õiguskantsleri kirjas Otepää vallavolikogu esimehele Rein Pulleritsule.

Erinev kohtlemine toetuse määramisel

Õiguskantsler teatas, et vallal on seega õigus toetuse määramisel vanemaid kohelda erinevalt: sõltuvalt sellest, kas laps on asunud õppima oma vallas asuvas koolis või teises omavalitsuses asuvas koolis, kuigi tal on õppekoht oma valla koolis.

Õpilasel on õigus õppida elukohajärgses koolis ka juhul, kui ta vajab koolis tuge. Kui õpilasele ei ole võimalik korraldada koolivälise nõustamismeeskonna soovituse kohast õpet elukohajärgses kohaliku omavalitsuse territooriumil asuvas koolis, peab õpilase elukohajärgne vald või linn koostöös teiste koolide ja kooli pidajatega tagama õpilasele hariduse omandamise võimalused ning korraldama transpordi kooli ja tagasi või hüvitama õpilase sõidukulud.

«Seega on riigikogu näinud ette ka olukordi, kus laps ei saa puude tõttu õppida elukohajärgses ega üheski teises oma valla või linna koolis ning leidnud, et sellisel juhul tuleb talle leida kool, mis asub teises omavalitsuses,» teatas õiguskantsler.

«Teie hinnangul ei riku ka sel juhul toetusest ilmajäämine lapse ega vanema õigusi, kuna tegemist ei ole toetusega, mis sõltuks perekonna sissetulekust või majanduslikust olukorrast. Tõite välja, et valla elanikel on võimalik saada perekonna sissetulekust sõltuvaid toetusi (tervisetoetus, sotsiaalteenuse toetus ja toetus raske majandusliku olukorra puhul). Lisaks osutatakse vallas sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud sotsiaalteenuseid, muu hulgas tugiisikuteenust, lapsehoiuteenust ja sotsiaaltransporditeenust,» kirjutas õiguskantsler Otepää volikogu esimehele.

«Muude toetuste ja teenuste olemasolu ei ole seotud koolitoetuse määramise tingimustega. Muid toetusi ja teenuseid võib vaja minna nii neil, kes saavad koolitoetust, kui ka neil, kellele koolitoetust ei määrata selle tõttu, et pere on valinud lapsele teises kohalikus omavalitsuses asuva kooli. Erinev kohtlemine vabatahtliku toetuse määramisel on küll lubatud, kuid siiski ei järeldu sellest, et vanemat ja tema last võib erinevalt kohelda pelgalt lapse puude alusel, kui selleks pole ühtegi mõistlikku põhjust,» ütles õiguskantsler.

Omavalitsus peab hoolitsema puudega inimese eest

Ülle Madise sõnul on asjassepuutuv üksnes see, et koolitoetuse määramisel koheldakse peresid erinevalt: olenevalt sellest, kas laps saab puude tõttu valla koolis õppida.

«Võrreldes puudeta või puudega lapse vanemaga, kellel on lapsele võimalik valida vallas asuv kool, koheldakse toetuse andmisel erinevalt vanemat, kelle lapsele ei ole puudest tingitud erivajaduse tõttu võimalik korraldada vallas asuvas koolis koolivälise nõustamismeeskonna soovituse kohast õpet. Üksnes sel põhjusel vanema koolitoetusest ilmajätmine ei ole põhiseadusega kooskõlas, kuna koolitoetuse määramata jätmisel puudub mõistlik põhjus. Erineva kohtlemise eesmärk on mõjutada vanemat valima vallas asuvat õppeasutust. Vallal ei ole võimalik toetuse määramata jätmisega mõjutada peret Otepää vallas asuva kooli kasuks otsustama, kui lapsel ei ole objektiivselt võimalik puude tõttu vallas asuvas koolis õppida.»

Ülle Madise kinnitusel peab kohalik omavalitsus hoolitsema puuetega inimeste eest. «See tähendab, et toetuste kehtestamisel tuleb kohalikul omavalitsusel arvestada puuetega laste ja nende vanemate õiguste ja vajadustega ning lähtuda põhimõttest, et faktiliselt erinevas olukorras olevale puudega lapsele tuleb luua teistega võrdsed tingimused,» ütles ta. «Otepää valla makstav koolitoetus aitab perel toime tulla kooli alguses tavapärasest suuremate kulutustega sõltumata pere majanduslikust olukorrast. Kui vald on näinud sellise toetuse ette kõigile vallas elavatele esmakordselt kooli minevatele oma valla koolis õppivatele lastele, peab vald toetuse andmisel järgima võrdse kohtlemise põhimõtet ja maksma toetust ka nendele peredele, kellele vald ei saa lapse puude tõttu valla koolis koolivälise nõustamismeeskonna soovituse kohast õpet tagada.»

Uue volikogu ülesanne

Õiguskantsler palus Otepää vallavolikogu esimehel anda 15. detsembriks teada, kuidas on vald ettepanekut järginud.

Vallavolikogu esimees Rein Pullerits ütles oktoobris enne kohalikke valimisi, et kahjuks ei osatud määruse koostamise ajal taolist juhtumit ette näha. «Määruse ülevaatamine ja sinna täienduse tegemine jääb uue vallavolikogu koosseisu ülesandeks,» lisas Pullerits toona.

Vallavanem Jaanus Barkala on öelnud, et tema isikliku arvamuse kohaselt võiks volikogu võtta kaalumisse selle määruse ümbervaatamise, tuues sisse erandite tegemise võimalikkuse.

Otepää vallas on nimetatud sotsiaaltoetuse liik kehtinud alates 2011. aastast.