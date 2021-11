Sihtmärgid saabusid Tartu malevale Kaitseliidu peastaabilt. Eriliseks teeb need asjaolu, et esmakordselt sai malev mobiilse süsteemi, mida saab vastavalt vajadusele ümber paigutada erinevate lasketiirude vahel. Metsniku lasketiirus tegi sihtmärkide tarnija maleva laskeinstruktoritele laupäeval koolituse. Valgamaal peeti üritus sobivate tingimuste tõttu. «Lähim tiir, mida kasutame, on Palukülas Tartumaal, seal ei ole kohapeal elektrit. Siis me oleks pidanud vedama sinna generaatorid,» selgitas Tartu maleva relvur vanemveebel Olev Juursalu.