«Eestil on ligikaugu 136 kilomeetrit maismaapiiri, millest enamus on siiski veel korralikult välja ehitamata,» rääkis PPA Lõuna prefekt Vallo Koppel laupäeval Tiirhanna külas toimunud töödel. «Tundus mõistlik, et me valime välja kohad, kuhu me paigaldame ajutise piiritõkke seniks kuni mujal käib ehitus. Eesmärk on ikkagi üks: pakkuda Eesti inimestele turvatunnet, pakkuda oma inimestele, piirivalvuritele, tunnet, et [piiril] on rohkem seda ala, kust lihtsalt niisama läbi kõndida ei saa.»