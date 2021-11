Täna on teed kohati libedad

Hommikul on riigi põhi- ja tugimaanteed Lääne- ja Põhja-Eestis soolaniisked või soolamärjad, Kesk-, Ida- ja Kagu-Eestis on teedel kohati härmatist või jäidet. Teetemperatuur on valdavalt miinuses ning teed on varahommikul maha sadanud sademetest muutunud libedaks.