18 ülevaatuspunkti üle Eesti omav A-Ülevaatuse tegevjuht Andres Soots sõnas, et Tõrva punkti asukoht on ideaalne, sest asub suure tee kõrval. «Teeme seda kõike valla ja kõigi vallaelanikke heaks, samuti oleme palganud siia kohaliku inimese,» rääkis Soots. «Tegelikult soovisime siia tulla juba vähemalt viis aastat tagasi.»

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann väljendas heameelt, et kui üldjoontes kipuvad ääremaal teenused kaduma, siis sedapuhku tekib Tõrva juurde võimalus, mida siin piirkonnas kunagi varem olnud pole. «Kindlasti see heas mõttes vastuvoolu ujumine tasub ära ning Tõrva piirkonna inimesed on ülevaatuspunktiga väga rahul. Kui neli aastat tagasi oli siin kõik tühermaa, siis julge samm siia uue Coop rajada, on pannud selle piirkonna tublisti käima,» sõnas Ruusmann. «Tõrvas on praegu mõnus arenguhoog üleval - investeeritakse, ehitatakse, avatakse. Loodame, et jõud ei rauge ja jätkub samas hoos. Aitäh A-Ülevaatus, aitäh Alpter Invest!»