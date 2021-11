«See õppus on oluline, et harjutada kaitseväe ja PPA koostöövõimekust olukorraks, kus peame piiril toimuvale võimalikule ebaseaduslikule tegevusele kiiresti reageerima. Veendusin täna, et õppuse korraldus on laitmatu ja äärmiselt professionaalne. Ajutiste tõkete paigaldamine sujub viperusteta, kui kohati keerulised ilmastikuolud välja arvata. Samuti on rõõm tõdeda, et kõik kutsutud üksused saavutasid lahingvalmiduse. See näitab, et Eesti on ühtne ja inimesed, kelle töö ei ole igapäevaselt piiri valvata, on valmis tulema ja andma oma panuse väga lühikese etteteatamisajaga. See ongi laiapõhjaline riigikaitse,» ütles siseminister Kristian Jaani.