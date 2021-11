Põlva Gümnaasiumi direktoriks valiti Raul Kadaste

Raul Kadaste on töötanud üle 20 aasta juhtivatel kohtadel nii Kaitseministeeriumi kui ka Justiitsministeeriumi valitsemisalas. Õpetamise ja kursuste juhtimisega on Kadaste tegelenud Kaitseväe Akadeemias ja Kaitseväe Võru Lahingukoolis. Ta on omandanud sotsiaalteaduste magistrikraadi Tartu Ülikoolis ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise erialal.

Põlva gümnaasiumis on õppijatel head võimalused arenguks ja õpetajatel tööks. Värskelt valitud koolijuht peab oluliseks saavutatud taseme hoidmist ning edasi arendamist. «Parimad õpitulemused sünnivad hariduse ja tuleviku eest vastutuse võtmises just õppijate poolt. Oluline on, et õppijaile oleks tagatud võimalikult lai valikute ja võimaluste ring ning samas antud ka vastutus ise oma haridusteed suunata,» märgib Kadaste.