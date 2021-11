Valga põhikool suunab distantsõppele ka 8. klassid

Valga põhikool taotles tervisemetilt 8. klasside õpilaste distantsõppele jätmist kuni 3. detsembrini. Erandiks on hariduslike erivajadustega õpilaste klassid. Jätkuvalt, kuni 26. novembrini, on distantsõppel ka 1.-4. klassid ja 5.b klass.

Terviseamet on arvamusel, et enamus nakatumisi on toimunud koolis ja otsustas seetõttu, et 8. klasside õppetöö korraldamisel kontaktõppe vormis asutuse ruumides on oht õpilaste tervisele.