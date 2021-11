Otsingud kadunud Aivari leidmiseks jätkuvad

Põlva piirkonnapolitseinik Silver Hinto sõnas, et Ulaskova küla ja selle lähiümbrus on umbes pooleteise kilomeetri raadiuses politseinike, piirivalvurite, vabatahtlike, kohalike, appi tulnud koostööpartnerite, teenistuskoerte, drooni ja ATV abil korduvalt läbi kontrollitud. Ka on Aivari kodukandis kontrollitud erinevaid talupidamisi, mahajäetud hooneid, teisi aadresse ning viibimiskohti, kus mees peatuda võiks. «Lisaks vaatasid päästjad üle ka piirkonda jääva tiigi, selle kaldad ning ka põhi kombiti läbi, kuid meest seni leida pole õnnestunud. Ka ei ole meest möödunud kolmapäevast alates liikumas näinud kohalikud. Otsingud Aivar leidmiseks jätkuvad nüüdsamagi, kui ühes kohalike, koerapatrulli ja drooni abil taas piirkonda läbi vaatame,» lausus Hinto.

Aivaril oli seljas must jope ja jalas tumesinised tunked, mille küljel helkurribad. Jalas võisid tal olla töösaapad. Mees on 176 cm pikk ja keskmise kehaehitusega. Tal on lühike habe ja hallid juuksed. Aivari eritunnuseks on, et tema üks käsi ei liigu hästi.