Alles laupäeval heitlesid Viljandi HC ja Põlva Serviti Balti liiga raames. Põlvalased domineerisid kodusaalis algusest peale ja võitsid kindlalt 29:19 (15:9). Mulkide peatreener Marko Koks tunnistas pärast mängu, et avasekunditest alates sujus kohtumine Serviti taktikepi all ning kolmapäevaks tuleb teha õiged järeldused.

Meistriliigas kohamänge tänavu ei peeta, seega on iga põhiturniiri kohtumine oluline. Hooaja esimestel kuudel on käsipallielu keskendunud karikasarjale ja Balti liigale ning nii mängitaksegi alles kolmas liigavoor. Serviti ja Viljandi alustasid kahe võiduga, väravate vahe asetab liidrikohale põlvalased.

Laupäeval lõpetas Serviti vastaste üheksamängulise võidujada Balti liigas, nüüd on kodusaalis esineval Viljandil omakorda võimalus veelgi «hullemale» seeriale punkt panna. Nimelt on Serviti on erinevates sarjades mulgid alistanud 15 järjestikuses kohtumises. Viimati oli Viljandi parem 2018. aasta veebruaris, kui just kodusaalis 24:23 võit võeti.