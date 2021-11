KIRI: Digilahendused aitavad ka väikeettevõtjaid

Tihti kipub lisandväärtus töötaja kohta olema liiga madal. Töö ümberplaneerimise ja nutika tehnoloogia abil saab seda parandada. Samas tuleks alustada eneseanalüüsist ja hetkeolukorra väljaselgitamisest. Siis saab juba mõelda, miks, mida ja kuidas teha teisiti, et tõsta tõhusust ning hoida kokku kulusid.

Parendatud protsessi, uue tehnoloogia või seadme kasutuselevõtt võib lühendada märkimisväärselt tootmiseks kuluvat aega, aga vähendada ka vajadust teatud tööjõu järele. Strateegiliste valikute ja investeeringu tasuvuse küsimus on: millisesse digitaalsesse lahendusse kõigepealt investeerida? Pika plaani jaoks võiks paika panna ka ettevõtte digiteerimise visiooni koos täpsema tegevusplaaniga.

Kui kunagi peeti digiteerimist vaid suurettevõtete pärusmaaks, siis tänapäeval seda enam öelda ei saa. Väiketootjate puhul on protsesside ülevaatamine ja digiteerimine lausa hädavajalik, sest vabastab aega muudeks tegevusteks. Samuti aitab raha säästa ja tootmisvõimekust suurendada.

Digiteerimise laiem eesmärk on, et ettevõtete äriprotsessid oleksid paindlikumad, tooted intelligentsemad ja töö muutuks targemaks. Sarnaselt tuleks üle käia kogu ettevõtte protsessiloogika, tarneahel, klientidega suhtlemine, tellimuste haldamine ja logistika. Kavandada tuleb ka inimeste juhtimise, kommunikatsiooni ja vastutusega seonduv, sest suurimad riskid võivad peituda just siin.