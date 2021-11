Koerad vajusid läbi paisjärve jää

Päästjad hoiatavad, et tekkiv jää on õhuke, kuid loomad sellega seotud riske tajuda ei oska ning võivad vette sattudes surmaohtu sattuda. Loomadel on üle jää-ääre veest välja saada praktiliselt võimatu. Veekogude ääres tuleks loomi õnnetuste ennetamiseks hoida praegu rihma otsas.