Koroonatesti tegemine. Foto on illustratiivne. FOTO: Dmitri Kotjuh

Kolmapäeva hommikuse seisuga on haiglas 376 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 304 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 224 ehk 73,7% on vaktsineerimata ja 80 ehk 26,3% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga. Võrumaale lisandus 22, Põlvamaale 17 ning Valgamaale 38 uut kroonapositiivset.