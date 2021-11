Taagepera lossis selgusid Valgamaa tublimad ettevõtted

Aasta teenindusettevõte on Valga Loomakliinik OÜ. Valga loomakliinik on koht, kuhu tahavad minna nii kliendid kui ka loomad, märgib nominatsiooni esitaja. Valga loomakliiniku töötajad on alati väga vastutulevad ka väljaspool tööaega. „Tore näha, et inimesed teevad tööd südamega ja mis peamine -- hooliva suhtumisega nii peredesse kui looma vastu,” märgib ankeet.