Lisaõppekogunemine Okas jõudis neljapäeval lõpule

«Mina ütlen teile suur tänu kaitseväe manöövris osalemise eest,» ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem õppusel Okas 21 osalenute poole pöördudes. «Aga Eesti riik ja inimesed on teile kindla peale tänulikud selle eest, et me oleme paremini valmis Eesti riiki kaitsma. Suur aitäh!»

1. jalaväebrigaadi ülema kolonel Andrus Merilo sõnul oli õppus muljetavaldav mitmes mõttes – nii reservväelaste kohale jõudmise kui lahingvalmiduse saavutamise kiiruse tõttu. Lisaks täideti aga ka reaalne ülesanne Eesti riigi kriitiliste piirilõikude väljaehitamise näol. «Ma olen uhke teie üle ja tänulik selle panuse eest, mida te oma osalemise, motivatsiooni ja teotahtega riigi julgeolekusse andsite,» ütles kolonel Merilo täna hommikul Tapa linnakus toimunud rivistusel. «Ja olen täiesti kindel, et kui olukord nõuab, siis kõik need, kes täna rivis on, tulevad kutse peale kohale.»

Lisaõppekogunemisel osalenud 17. pioneeripataljoni evakuatsioonijao ülem vanemseersant Ats Mölder on ettevõtja ja õpetaja kutsehariduskeskuses. Reservväelase tõdemusel ei tulnud tal kordagi pähe mõte lisaõppekogunemisele minemata jätta. Seda isegi vaatamata asjaolule, et trahvi suurus on palju väiksem kui tema saamata jäänud tulu. «Esiteks, meeskond, kellega sain tuttavaks kaks aastat tagasi Kevadtormil – väga ägedad sellid ning meil on palju varustust ja ülesandeid, mistõttu on iga abikäsi vajalik,» ütles vanemseersant Mölder. «Teiseks, kogemus ja emotsioonid, mida saab kogeda vaid relvavendadega koos olles. Kolmandaks, hea tunne, et said julgeolekusse oma reaalse panuse anda. Ka tsiviilelust korraks eemale saada mõjub värskendavalt.»