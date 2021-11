Galerii ⟩ Mööblitööstuse lipulaev pälvis kõrge tunnustuse

Tunnustuse võttis vastu Wermo juhatuse liige Raul Vene. «Me liigume tõesti väga kiires tempos,» kinnitas Vene. «Oleme sellel aastal täitnud oma eesmärgi, kui suudame suurendada käivet sada protsenti. See on Wermo meeskonna väga hea töö vili.»

Wermo on suurte traditsioonidega mööblitootja Võru maakonna ühes võtmesektoris. Ettevõte on teinud edusamme tootearenduse alal, sealhulgas töötatakse täna koos maailmatasemel disaineritega. Selle tulemusena on ettevõtte tooted esindatud enamike Euroopa riikide suuremates mööblipoodides ning kettides.

Võrumaal toodetav elukondlik mööbel on suutnud murda rahvusvahelisse ärisse, mis on targa juhtimise ja hea meekonnatöö vili. Märkimist väärib ka ettevõtte tegevus tubli ja stabiilse tööandjana piirkonnas. Võru linnas tegutsev ettevõte annab tööd 64 töötajale.

Aasta väikeettevõte 2021 laureaat on Snikarglädje i Sverige AB Eesti filiaal. Ettevõte valmistab Võru linnas traditsioonilisi niinimetatud vana tüüpi aknaid. Seitse aastat tegutsenud firma on Eesti juhi käe all jõudsalt arenenud, loonud juurde töökohti ja pakkunud töötajatele väärilist töötasu. Ettevõte hoiab elus akende-uste tootmise vanu traditsioone. Suures osas käsitööna valmistatud tooted on Skandinaaviamaades kõrgelt tunnustatud. Tööd antakse 20 töötajale.

Maakonna aasta mikroettevõte laureaat on QTH OÜ. Ettevõte on tegelenud 12 aastat metallitöötlemisega. QTH kaubamärgiks on nutikad tehnoloogilised erilahendused rasketööstustele, ideest kuni teostuseni. Ettevõte on oluline partner piirkonna puidutöötlemise firmadele nende igapäevaseks sujuvaks toimimiseks. Firma pikaaegse ja järjepideva toimimise keerukas valdkonnas on taganud kõrgetasemeline inseneriteadmus ja tõhus juhtimine. Tööd antakse 9 töötajale.

Aasta startija laureaat on Kobela Kaubandus OÜ. Ettevõtte alustas tegevust tänavu märtsis. Firma tegevussalaks on jaemüük, kus on ülekaalus toidukaubad. Ettevõtja südikus, särasilmsus ja tahe pakkuda kohalikele inimestele Antsla vallas Kobelas võimalust saada esmatarbekaubad kätte just kodulähedasest poest näitab seda, et tegemist on tõelise kogukondliku eeskujuga ja innuka noore naisega. Tööd antakse neljale töötajale.

Võru maakonna aasta tööandja 2021 on MTÜ Toetuskeskus Meiela. Sel aastal pidulikult avatud Meiela Järve Kodu, mis pakub kodusarnast mugavat elukeskkonda rohkem kui 20 elanikule. Märkimisväärne tõus pakutavate teenuste kvaliteedis on võimalik eeskätt tänu kvalifitseeritud töötajatele. Tööandjana on keskus panustanud oma töötajate töötingimuste parandamisse ja heaolusse Hindamatu on keskuse töö vaimupuudega noortele võrdsete võimaluste loomisel ja kogukonnateenuste laiendamisel. Tööd antakse 47 töötajale.