Ettevaatust liikluses: kohati sajab jäävihma ning tuiskab

Prognoosi kohaselt jõuab hommikul sadu Eesti põhjaossa. Kohati sajab ka jäävihma ning tuiskab! Temperatuurid püsivad miinuspoolel. Päeval on kõikjal Eestis pilves, üksikute selgimistega ilm. Teeolud on talvised ning teedel on suur libeduse oht.